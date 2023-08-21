Бабич будет выступать за «Спартак» под шестым номером

Новичок «Спартака», 27-летний сербский защитник Срджан Бабич, перешедший в команду из «Альмерии», в первый день в стане красно-белых поделился эмоциями от трансфера и объяснил, почему выбрал шестой номер.
Фото: spartak.com
«Я очень впечатлён моим первым днём в «Спартаке». Это великий клуб, и я рад здесь оказаться. Мне кажется, что «Спартак» — это такой клуб, которому нельзя отказать, получив предложение. Возможно, красно-белый — счастливый цвет для меня.
Я знал, что один из величайших сербских игроков Неманья Видич играл в своё время за «Спартак». Мне доводилось слышать о московской команде только хорошее.
Почему я выбрал шестой номер? Потому что именно под этим номером мне удалось выиграть молодёжный чемпионат мира. Очень яркие воспоминания от той победы. Тогда в нашу команду практически никто не верил. Горжусь, что был частью того состава», — приводит слова Бабича пресс-служба «Спартака».
Напомним, красно-белые объявили о переходе серба в понедельник, 21 августа. Его контракт со «Спартаком» подписан до лета 2026 года.
- 21 августа 2023
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