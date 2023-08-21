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«Атлетико» подписал форварда «Гранады» Омородиона

«Атлетико» подписал форварда «Гранады» Омородиона
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Нападающий «Гранады» Самуэль Омородион перешёл в «Атлетико». Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.

По информации источника, «матрасники» активировали опцию выкупа для приобретения 19-летнего форварда. Стороны подписали пятилетнее соглашение (до конца июня 2028 года).

Омородион забивает в ворота «Атлетико» в матче 1-го тура Ла Лиги — 2023/2024:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В сезоне-2022/2023 Омородион провёл 13 матчей за дубль «Гранады», в которых отметился 18 голами. В дебютном матче за основную команду «Гранады» в 1-м туре Ла Лиги форвард поразил ворота «Атлетико». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 200 тыс.

Ранее сообщалось о возможном переходе полузащитника «Атлетико» Родриго Де Пауля в саудовский «Аль-Ахли».

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