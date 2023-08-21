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«Интер» и «Бавария» договорились по цене за Павара — Романо

Миланский «Интер» и мюнхенская «Бавария» достигли принципиальной договорённости о переходе французского защитника Бенжамена Павара, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, между клубами согласована сделка на сумму € 30 млн плюс бонусы в размере € 2–3 млн. Решающий момент остаётся прежним, что «Баварии» нужна замена на позицию француза, чтобы одобрить переход.

За «Баварию» Павар выступает с 2019 года. В сезоне-2022/2023 27-летний футболист провёл 43 матча за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей.

По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость Павара составляет € 40 млн. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2024 года.