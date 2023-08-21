Арбитр Федотов разобрал работу Карасёва в матче «Спартак» — «Зенит»

Бывший футбольный арбитр Игорь Федотов разобрал работу судьи Сергея Карасёва на матче 5-го тура чемпионата России, в котором «Спартак принимал на своём поле «Зенит» (1:3).
«Карасёв хорошо отработал. В таких матчах для арбитра главное, чтобы не было скандала. В «Зените» же никто не возмущался и не орал, когда Карасёв назначил пенальти в их ворота. Это говорит о классе арбитра. Да, Карасёв немножко «поплыл» в начале и середине матча. Волнение, бывает. Ему в сентябре ехать на сборы ФИФА и УЕФА, за ним смотрят. Но ведь собрался в итоге и нормально отработал.
На 30-й минуте не показал жёлтую игроку «Зенита» за срыв перспективной атаки. 11-метровый в ворота «Зенита» — сложный эпизод. Даже в идеальной позиции невозможно увидеть такое касание руки — только по видео. Пропустил, позвали, посмотрел, назначил — всё. Сейчас арбитров не наказывают за такие моменты», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
- 21 августа 2023
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