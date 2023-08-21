Мудрик — фанатам «Челси»: мы все в одной лодке. Мой успех будет вашим успехом
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Вингер «Челси» Михаил Мудрик обратился к фанатам лондонского клуба после того, как его команда потерпела поражение от «Вест Хэма» (1:3) в матче 2-го тура английской Премьер-лиги.
«Ребята, я просто хотел бы сказать, что ценю всю вашу поддержку. От каждого из вас. Мы все с вами в одной лодке, вместе проигрываем и вместе выигрываем.
Мой успех будет и вашим успехом», – написал Мудрик в своих социальных сетях.
В текущем сезоне Мудрик провёл два матча за «Челси» в английской Премьер-лиге, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.
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