Мудрик — фанатам «Челси»: мы все в одной лодке. Мой успех будет вашим успехом

Вингер «Челси» Михаил Мудрик обратился к фанатам лондонского клуба после того, как его команда потерпела поражение от «Вест Хэма» (1:3) в матче 2-го тура английской Премьер-лиги.

«Ребята, я просто хотел бы сказать, что ценю всю вашу поддержку. От каждого из вас. Мы все с вами в одной лодке, вместе проигрываем и вместе выигрываем.

Мой успех будет и вашим успехом», – написал Мудрик в своих социальных сетях.

В текущем сезоне Мудрик провёл два матча за «Челси» в английской Премьер-лиге, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.