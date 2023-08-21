Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мудрик — фанатам «Челси»: мы все в одной лодке. Мой успех будет вашим успехом

Мудрик — фанатам «Челси»: мы все в одной лодке. Мой успех будет вашим успехом
Комментарии

Вингер «Челси» Михаил Мудрик обратился к фанатам лондонского клуба после того, как его команда потерпела поражение от «Вест Хэма» (1:3) в матче 2-го тура английской Премьер-лиги.

«Ребята, я просто хотел бы сказать, что ценю всю вашу поддержку. От каждого из вас. Мы все с вами в одной лодке, вместе проигрываем и вместе выигрываем.

Мой успех будет и вашим успехом», – написал Мудрик в своих социальных сетях.

В текущем сезоне Мудрик провёл два матча за «Челси» в английской Премьер-лиге, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Материалы по теме
Почеттино — о поиске нападающего для «Челси»: сейчас непросто найти правильного игрока
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023