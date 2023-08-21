Орлов: Гончаренко подготовил очень хорошую команду, «Зениту» надо его опасаться

Футбольный эксперт Геннадий Орлов высказался по поводу предстоящего матча между «Зенитом» и «Уралом» и похвалил работу Виктора Гончаренко.

«Гончаренко, конечно, надо опасаться. На каком месте сейчас «Урал»? Впереди. Значит, для «Зенита» принципиально обыграть «Урал», чтобы догнать их. Это же очень важный момент, и мотивация должна быть. «Зенит» будет играть дома, и всё должно получаться, потому что он привык хорошо выглядеть в родных стенах. А «Урал» — это сюрприз. Гончаренко подготовил очень хорошую команду, и у них хорошие новые игроки. То, что они идут на втором месте, — это же не случайно. У Гончаренко хорошая команда», — сказал Орлов в эфире YouTube-шоу «Такой футбол».

После пяти проведённых туров «Урал» имеет в своём активе 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Зенит» набрал 10 очков и идёт четвёртым.