Стала известна сумма, которую получит ЦСКА за продажу Карраскаля в «Динамо»

Колумбийский полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль может продолжить карьеру в «Динамо».

Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», московские клубы договорились о трансфере 25-летнего футболиста за € 5,5 млн плюс бонусы. Отмечается, что Карраскаль не позднее среды пройдёт медицинское обследование для «Динамо».

25-летний Карраскаль в нынешнем сезоне не провёл ещё ни одного матча в составе ЦСКА. Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Карраскаля в € 7 млн.

В прошлом сезоне Карраскаль забил шесть голов и сделал шесть голевых передач в 34 матчах.

ЦСКА завершил минувший розыгрыш Российской Премьер-Лиги на второй строчке турнирной таблицы. Московская команда впервые с 2018 года вошла в тройку лучших команд по итогам розыгрыша. Подопечные Владимира Федотова также одержали победу в Кубке России, обыграв в серии послематчевых пенальти «Краснодар».