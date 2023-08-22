Переход Габриэля Вейги из «Сельты» в «Наполи» под угрозой срыва

Трансфер полузащитника «Сельты» Габриэля Вейги в итальянский «Наполи» находится под угрозой срыва, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По сведениям источника, в ходе переговоров между клубами возникли проблемы, стороны не смогли прийти к соглашению. Теперь существует вероятность, что трансфер вообще не состоится. Ранее сообщалось, что «Наполи» близок к достижению договорённости с «Сельтой» по Вейге и что испанский клуб хочет закрыть сделку в самые кратчайшие сроки.
В прошлом сезоне 21-летний полузащитник провёл за «Сельту» 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал четыре ассиста. Контракт игрока с испанским клубом действует до лета 2026 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оставляет € 30 млн.
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