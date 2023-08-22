Афанасьев: по нынешней игре у «Спартака» нет никаких шансов навязать борьбу «Зениту»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Афанасьев прокомментировал поражение красно-белых от «Зенита» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (1:3).

«Есть ли шансы у «Спартака» создать конкуренцию «Зениту» в чемпионате? По такой игре никаких шансов нет. Вчера зрители всё видели своими глазами, здесь все ответы лежат на поверхности. Кстати, я ещё перед началом матча сказал своему зятю, что «Спартак» проиграет, я был в этом полностью уверен», — приводит слова Афанасьева «РБ Спорт».

В прошлом сезоне чемпионом России стал «Зенит», выигравший внутреннее первенство в пятый раз кряду. «Спартак» занял только третье место, набрав 54 очка. В последний раз Российскую Премьер-Лигу красно-белые выигрывали в сезоне-2016/2017, когда у руля команды стоял итальянский тренер Массимо Каррера.