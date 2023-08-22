Божович: «Спартак» не удивил своей игрой, победа «Зенита» была ожидаемой

Бывший главный тренер ряда российских клубов Миодраг Божович прокомментировал победу «Зенита» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из Санкт-Петербургаю

«Несмотря на то, что у «Зенита» не было Малкома, их победа над «Спартаком» была ожидаемой. Я смотрел вчерашнюю игру, питерцы очень уверенно выиграли. При счёте 2:1 Промес мог сравнять счёт, но всё равно итоговый счёт по делу. Вендел – хороший футболист, вчера два раза отличился, но физически он не в порядке.

Меня удивил состав «Спартака». Не играл Бонгонда, который до этого забивал почти во всех матчах, я не знаю, с чем это связано. Когда игрок забивает в каждом матче, является одним из лучших игроков в команде и начинает матч с запаса – меня это удивляет очень. «Спартак» своей игрой меня не удивил», – приводит слова Божовича Metaratings.