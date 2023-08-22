Андрей Федун: почему «Спартак» не поздравил брата с днём рождения? Совсем неинтересно

Андрей Федун, брат бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что ему неинтересно, почему красно-белые не поздравили функционера с днём рождения.
«Почему «Спартак» не поздравил брата Леонида с днём рождения? Понятия не имею. Мне это совсем неинтересно», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Леониду Федуну исполнилось 67 лет в начале апреля. Московский «Спартак» не поздравил его с днём рождения в своих социальных сетях. Федун являлся президентом «Спартака» 18 лет. При нём красно-белые выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.
За несколько месяцев до ухода из «Спартака» Федун ушёл из «Лукойла», где занимал должность вице-президента по стратегическому развитию. Сейчас футбольным клубом «Спартак» владеет компания «Лукойл», которой принадлежит 100% акций.
- 22 августа 2023
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