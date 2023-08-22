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Божович: «Спартак» займёт место от третьего по шестое, а «Зенит» вновь станет чемпионом

Божович: «Спартак» займёт место от третьего по шестое, а «Зенит» вновь станет чемпионом
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Бывший главный тренер ряда российских клубов Миодраг Божович высказался о чемпионский гонке в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) сезона-2023/2024. По его мнению, чемпионом страны в шестой раз подряд станет «Зенит».

«Каждый год «Спартак» говорит, что будет бороться за чемпионство, но в итоге они ничего не добиваются. В этом году займут место от третьего по шестое, за чемпионство они не будут бороться. Думаю, «Зенит» без Малкома вновь станет чемпионом, они привыкли побеждать.

Я очень надеюсь, что «Динамо» наконец-то сможет выстрелить и будет биться за титул, но тоже сомневаюсь. Их проклял тренер, который выиграл еврокубок много лет назад. Они убрали этого тренера, и тот сказал, что «Динамо» никогда не выиграет. Что сделало «Динамо» для победы с начала российского чемпионата?» — приводит слова Божовича Metaratings.

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