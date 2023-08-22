Петржела: Ярошик — талантливый мальчик, ему надо время для результата в «Оренбурге»
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Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела оценил тренерские качества своего соотечественника Иржи Ярошика, который в летнее межсезонье возглавил «Оренбург».
«Полностью матчи «Оренбурга» не видел, слежу только за результатами. Очень жаль, что он так стартовал в сезоне, но Иржи — талантливый мальчик, ему надо время для результата. Я не знаю всю ситуацию между руководством и Ярошиком, но если его сейчас уволят, это будет ошибкой клуба, чемпионат только начался. Он мой бывший игрок, и я видел, как он в Чехии отлично работал.
Ярошик пришёл в команду, которую тренировал Личка. Но Марцел более опытный тренер, чем Иржи, он работал несколько лет, а Ярошик только начинает свой путь», — приводит слова Петржелы Metaratings.
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