Божович: Бабич станет хорошим усилением для «Спартака»

Бывший главный тренер «Црвены Звезды» и ряда российских клубов Миодраг Божович отреагировал на трансфер сербского защитника «Альмерии» Срджана Бабича в московский «Спартак». По его мнению, Бабич станет хорошим усилением для красно-белых.
«Думаю, для «Спартака» Бабич станет хорошим усилением. Нужно, чтобы он адаптировался под новый клуб. Важно, чтобы Срджан почувствовал команду как свою. Мне он нравился ещё со времён «Црвены Звезды». Я не удивился, что его подписали в Испанию. Я рад за него, он попал в хороший клуб. Надеюсь, он раскроется как Неманья Видич, который также играл за «Спартак».
У Бабича много хороших качеств, но самое важное – это хорошая игра головой. Он выигрывает единоборства, у него неплохая скорость, техника в порядке, при игре один на один действует хорошо. Он хороший футболист!» – приводит слова Божовича Metaratings.
- 22 августа 2023
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