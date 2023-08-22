Быстров — о Бабиче в «Спартаке»: главное, чтобы не оказался котом в мешке

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров надеется, что новичок Срджан Бабич будет сильнее другого легионера красно-белых Алексиса Дуарте и усилит проблемную линию обороны команды.

«Самое главное, чтобы он был сильнее Дуарте и не оказался очередным котом в мешке. Видно, что главная проблемная зона «Спартака» – зона центральных защитников. Джикия один не справляется и, может быть, пока не очень хорошо готов, а Дуарте везде запаздывает и не в первом матче добегает трусцой, когда идёт атака на ворота команды», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в понедельник, 21 августа, «Спартак» объявил о приобретении 27‑летнего сербского футболиста из испанской «Альмерии». Бабич заключил с красно-белыми трёхлетний контракт.