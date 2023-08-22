Быстров — о Бабиче в «Спартаке»: главное, чтобы не оказался котом в мешке
Поделиться
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров надеется, что новичок Срджан Бабич будет сильнее другого легионера красно-белых Алексиса Дуарте и усилит проблемную линию обороны команды.
«Самое главное, чтобы он был сильнее Дуарте и не оказался очередным котом в мешке. Видно, что главная проблемная зона «Спартака» – зона центральных защитников. Джикия один не справляется и, может быть, пока не очень хорошо готов, а Дуарте везде запаздывает и не в первом матче добегает трусцой, когда идёт атака на ворота команды», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».
Напомним, в понедельник, 21 августа, «Спартак» объявил о приобретении 27‑летнего сербского футболиста из испанской «Альмерии». Бабич заключил с красно-белыми трёхлетний контракт.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 августа 2023
-
11:00
-
10:58
-
10:57
-
10:35
-
10:22
-
10:18
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
09:59
-
09:57
-
09:45
-
09:45
-
09:35
-
09:21
-
09:13
-
09:08
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:27
-
08:15
-
08:11
-
08:00
-
07:38
-
07:03
-
06:50
-
06:37
-
06:29
-
06:09
-
05:59
-
05:46
-
05:45
Партнерский контент