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«Локомотив» объявил о продлении контракта с Карпукасом и Морозовым

«Локомотив» объявил о продлении контракта с Карпукасом и Морозовым
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Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с Артёмом Карпукасом и Евгением Морозовым.

Новое соглашение железнодорожников с Карпукасом рассчитано до 2027 года, с Морозовым — до 2026-го.

Карпукас является воспитанником «Локомотива». Он находится в системе московского клуба с 2013 года. В сезоне-2022/2023 21-летний полузащитник провёл 35 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

Морозов также является выходцем футбольной школы «Локомотива». На уровне РПЛ он уже провёл 27 матчей. Трансферный ценник Евгения — € 1 млн.

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