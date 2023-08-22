Тренер «Нефтехимика» Новиков: никогда не оскорбляю арбитров

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Кирилл Новиков после поражения от «Торпедо» (1:2) в матче 6-го тура Мелбет Первой лиги заявил, что никогда не позволяет себе оскорбления в адрес арбитров.
«Что скажу по игре? Во‑первых, хочу поздравить «Торпедо» с 99‑летием. Мы виноваты, что проиграли. Создали много моментов. В голове не укладывается, как не забили. Классно сыграли во втором тайме. Понравилось всё, кроме результата. Мы стараемся играть интенсивно. Делаем много скоростной работы.
Последние 20-25 минут хотели поддерживать темп и продолжать владеть инициативой. Мне понравилась наша игра сегодня. За что мне показали жёлтую карточку? Был излишне эмоционален. Никогда не оскорбляю арбитров, у них сложная работа. В этот раз тоже ничего лишнего не позволил себе, просто эмоции», — приводит слова Новикова «Матч ТВ».
- 22 августа 2023
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