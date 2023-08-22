Адамов — о «Тереке»: старики били на тренировках, пытались учить жизни

Экс-нападающий сборной России Роман Адамов вспомнил о времени, проведённом в «Тереке» (ныне «Ахмат»), и рассказал, сталкивался ли он с дедовщиной в Грозном.
«Когда приходил в команду, средний возраст игроков был 35 лет. А мне было 22 года. Старики, видимо, подумали: «О! Булочка пришёл». Начали учить жизни, бить на тренировках. Но я уже был научен «Шахтёром» и «Ростовом» — долбил в ответ. Однако один раз вышел из себя. Чудак меня всю тренировку цеплял, бил, и я в какой-то момент не выдержал — развернулся и как дал ему! Ногами вперёд летел. Сразу же подлетел второй ветеранчик: «Да ты не жилец после тренировки!»
Я ответил: «Слушайте, я знаю, где каждый из вас живёт. Если вы меня толпой побьёте, я вас потом один на один поубиваю нахрен». Ко мне потом подошёл Дени Гайсумов — он был самым старшим в команде: «Ром, ну ты же понимаешь, что они старше тебя. Зачем так делать?» Я сказал: «Всё понимаю. Мне прилетало две недели, а я молчал — не отвечал. Так не бывает». После этого инцидента отношение ко мне в коллективе поменялось. Поставил себя», — приводит слова Адамова Sport24.
- 22 августа 2023
-
17:00
-
16:56
-
16:45
-
16:45
-
16:36
-
16:28
-
16:15
-
16:15
-
16:14
-
16:05
-
15:59
-
15:42
-
15:35
-
15:30
-
15:13
-
15:11
-
15:07
-
15:00
-
14:49
-
14:45
-
14:28
-
14:10
-
14:10
-
13:51
-
13:48
-
13:38
-
13:20
-
13:11
-
13:00
-
13:00
-
12:57
-
12:51
-
12:35
-
12:33
-
12:16