Португальский агент: Нерес может стать большой звездой для РПЛ, как Халк и Малком

Португальский агент Паулу Барбоза рассказал, сможет ли бразильский нападающий «Бенфики» Давид Нерес стать такой же большой звездой для российского футбола, какими были бывшие игроки «Зенита» Халк и Малком. Напомним, ранее сообщалось об интересе санкт-петербургского клуба к 26-летнему футболисту, сине-бело-голубые готовят новое предложение по трансферу Нереса в размере € 45 млн.
«Может ли Нерес стать такой же большой звездой для российского футбола, какими были Халк и Малком? Да, хоть он и молод, но он может стать таковым. У него большое будущее, это топ-игрок с отличной скоростью. Он должен быстро адаптироваться в РПЛ. Но тут будет учитываться спортивный момент. «Бенфика» будет играть в Лиге чемпионов, они, может быть, и продадут Нереса, но вряд ли в это трансферное окно», — приводит слова Барбозы Metaratings.
26-летний Нерес связан контрактом с «Бенфикой» до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн. Ранее футболист выступал в составе «Аякса» и «Шахтёра».
Напомним, этим летом «Зенит» покинул бразильский нападающий Малком, который перешёл в саудовский «Аль-Хиляль». Малком был признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне.
36-летний Халк выступает за бразильский «Атлетико Минейро». В составе «Зенита» (2012–2016) бразилец сыграл в 148 встречах, забил 77 мячей и сделал 59 ассистов.
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