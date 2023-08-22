Дзагоев — о трансфере Фернандеса в «Зенит»: было бы логичнее, если бы он перешёл в ЦСКА

Бывший полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев высказался о переходе защитника Марио Фернандеса в «Зенит».
«Что думаю о переходе Марио Фернандеса в «Зенит»? Хорошо знаю Марио, очень добрый парень. Когда были какие‑то моменты, насчёт зафиксировать курс или чего‑то ещё… Он первый поднимал руку и был на всё согласен, шёл навстречу клубу. Не знаю всей правды, не возьмусь за него говорить плохо. Было бы логичнее, если бы он перешёл в ЦСКА.
Для меня Марио — топовый игрок и топовый человек. Что повлияло на переход в «Зенит»? Не зная подробностей, не берусь судить», — приводит слова Дзагоева «Матч ТВ».
Дзагоев и Фернандес выступали за ЦСКА на протяжении 10 лет (с 2012 по 2022 год). Вместе с армейцами футболисты завоевали три чемпионских титула, один Кубок и три Суперкубка России.
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