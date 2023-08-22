Дзагоев: перестал ли я быть вспыльчивым на поле? Сейчас немного успокоился

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев высказался о своей излишней эмоциональности во время матчей и тренировок.
«Был ли я раньше вспыльчивым? Есть такое дело. Мне кажется, что когда на поле, тренировках и играх команда победителей, которая хочет результата, когда были Тошич, Березуцкие, Игнашевич, Вернблум, Акинфеев… Попробуй не добежать — все пихали. И мне пихали, я огрызался.
Даже сейчас молчаливый молодой может ответить. На личности не нужно, конечно, переходить. Костя Кучаев, например, молился, чтобы со мной в команду не попасть. Всё делается для того, чтобы победить.
Изменился ли я в этом плане? Сейчас чуть‑чуть я успокоился, но про это нужно спросить у игроков «Рубина». Конечно, были крики, но это было не для того, чтобы кого‑то унизить, а для того, чтобы игрок лучше включался и отбирал мячи», — приводит слова Дзагоева «Матч ТВ».
- 22 августа 2023
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