Клаудиньо: Малком делал результат в «Зените», но мы и без него хорошо играем

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался об игре своей команды после ухода из клуба одного из лидеров- бразильского форварда Малкома.

«Малком — хороший игрок. Он делал результат в «Зените». Но сейчас он ушёл и мы должны играть без него, и как вы видите мы делаем хорошую работу», — сказал Клаудиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, «Аль-Хиляль» заплатил «Зениту» за Малкома € 60 млн. В июне форвард дебютировал за национальную команду Бразилии.

В сезоне-2022/2023 Малком провёл 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и семью результативными передачами. Футболиста признали лучшим игроком и лучшим форвардом минувшего чемпионата России.