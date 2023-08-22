Кубок России по футболу: результаты матчей игрового дня и турнирная сетка

Во вторник, 22 августа, были сыграны некоторые матчи 1/128 Пути регионов Фонбет Кубка России. Пермский «Амкар» и «Сатурн» из Раменского смогли обыграть соперников и продолжить выступление в турнире. Команда из Медиалиги «Амкал» уступила ивановскому «Текстильщику» в серии пенальти.
Все результаты матчей 1/128 финала Пути регионов Кубка России (22 августа):
«Астрахань» – «Ротор» (Волгоград) – 0:1;
«Рязань» – «Космос» (Долгопрудный) – 2:1;
«Сахалинец» (Москва) – «Сатурн» (Раменское) – 0:2;
«Текстильщик» (Иваново) – «Амкал» (Москва) – 0:0, (4:3 по пенальти);
«Торпедо-Миасс» – «Амкар» (Пермь) – 0:0, (4:5 по пенальти);
«Челябинск» – «Иртыш» (Омск) – 1:0.
Все проигравшие сегодня команды покинули турнир. Клубы, которым удалось одержать победу, вышли в следующую стадию Кубка России — 1/64 финала Пути регионов. Оставшиеся игры 1/128 финала состоятся в среду, 23 августа.
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