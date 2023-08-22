Пиззелли: Захарян и Коваленко сделали ошибку, выбрав сборную России. Их выбор расстраивает

Бывший футболист сборной Армении, «Кубани» и «Краснодара» Маркос Пиззелли прокомментировал решение полузащитников «Реала Сосьедад» и «Зенита» Арсена Захаряна и Александра Коваленко выступать за сборную России, а не за сборную Армении.

«Выбор Захаряна и Коваленко стал для меня большим сюрпризом – плохо, когда армяне выбирают другую сборную. Их решение расстроило меня, потому что я сам армянин. Мне кажется, они оба сделали ошибку. Но как футболист я немного понимаю их и должен уважать их выбор.

Сейчас Коваленко думает о смене гражданства, а с Захаряном всё сложнее — стоит ли принять их в команду? Опять же, это непростая ситуация. Надо узнать, почему теперь они хотят в сборную Армении – они больше не нужны России? ФФА должна хорошо подумать. Потому что футболист должен хотеть играть за сборную, а не так, чтобы в одном месте не получилось – и меняешь гражданство. Безусловно, они оба — очень хорошие футболисты, которые помогут сборной побеждать. Но в таких вопросах надо смотреть более глобально, думать не только про футбол.

Стоит ли федерации всё же принять их? Не знаю, не могу отвечать за федерацию. Если бы это зависело от меня, я бы сказал так: футбол – это не просто игра на поле. Надо узнать, почему именно сейчас они решили сменить спортивное гражданство. Не имеет значения, какого уровня футболисты — важно их желание выходить на матчи с гербом Армении на футболке. Но ФФА не будет рассуждать так же, как я, потому что им нужен результат. Я думаю, мы скоро увидим кого-то из этих ребят в сборной Армении», — приводит слова Пиззелли Metaratings.