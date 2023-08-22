Испанский журналист: от Захаряна в Испании ждут такой же игры, как у Карпина и Хохлова

Испанский радиоведущий Onda Caro Иньиго Таберна прокомментировал недавний переход полузащитника Арсена Захаряна из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад», а также сравнил 20-летнего футболиста с Валерием Карпиным и Дмитрием Хохловым, также поигравшими за испанский клуб в своё время.

«Болельщики очень хорошо помнят российских игроков Карпина и Хохлова и ожидают, что Захарян будет выступать так же хорошо в «Реал Сосьедаде», как и его соотечественники.

Я вижу лидерство Арсена в среднесрочной перспективе, потому что он очень молод. В команде есть очень важные люди для раздевалки, такие как Оярсабаль и Мерино. Надеюсь, он сможет стать важным игроком для команды и благодаря которому «Реал» сможет выиграть титул», — приводит слова Таберны Metaratings.

Напомним, Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» этим летом из московского «Динамо», заключив с клубом шестилетний контракт. В испанской команде 20-летний россиянин будет выступать под 12-м игровым номером.