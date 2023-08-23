Магомеду Оздоеву отказали в выдаче визы в Шотландию перед матчем Лиги конференций

Полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев не смог вылететь с командой на гостевой матч с шотландским «Хартс» в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций.

Как сообщает греческое издание Sport24, российскому футболисту отказали в получении визы. В ПАОКе делают всё возможное, чтобы оформить Оздоеву разрешение на въезд в Шотландию. В клубе надеются, что игрок сможет прилететь самостоятельно уже в день игры 24 августа.

ПАОК объявил о переходе Оздоева 7 августа. Минувший сезон футболист провёл в «Фатих Карагюмрюк». В составе турецкой команды игрок провёл 34 матча, забил пять мячей и записал на свой счёт шесть результативных передач. Срок контракта россиянина с ПАОКом рассчитан до 30 июня 2025 года.