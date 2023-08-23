«Аль-Ахли» не вступал в переговоры с «ПСЖ» по Верратти

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти не договаривался о переходе в «Аль-Ахли», несмотря на слухи, свидетельствующие об обратном. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По сведениям источника, единственный клуб, с которым итальянский хавбек вёл переговоры, это «Аль-Хиляль». Футболист согласовал условия контракта с этой командой ещё в начале августа. Отмечается, что «Аль-Ахли» даже не предпринимал попыток заполучить Верратти.

Ранее сообщалось, что итальянец находится в шаге от перехода в «Аль-Ахли». Марко Верратти перешёл в «ПСЖ» в 2012 году из итальянского клуба «Пескара». За парижский клуб игрок провёл больше 300 матчей. Он является неоднократным победителем чемпионата Франции, Суперкубка и Кубка Франции.