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В «Динамо» заявили, что отправили все документы для заявки Захаряна за «Реал Сосьедад»

В «Динамо» заявили, что отправили все документы для заявки Захаряна за «Реал Сосьедад»
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В пресс-службе московского «Динамо» заявили, что отправили все документы для заявки хавбека Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

«Наш клуб выполнил все необходимые действия в понедельник: документы были отправлены, а РФС выдал международный трансферный сертификат (МТС). Игрок отзаявлен», — заявили в пресс-службе «Динамо» корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, ранее появлялась информация, что «Реал Сосьедад» ещё не зарегистрировал Захаряна для участия в Ла Лиге. Игроком баскского клуба выпускник академии московского «Динамо» Арсен Захарян стал 19 августа. «Реал Сосьедад» заплатил бело-голубым € 12,5 млн за переход российского хавбека.

Ближайший матч испанская команда проведёт 25 августа, когда сыграет с «Лас-Пальмасом» в рамках Ла Лиги.

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