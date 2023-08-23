Источник: Мирзов интересен клубу из первой лиги Турции «Генчлербирлиги»
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Бывший полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов может продолжить карьеру в Турции. В услугах россиянина заинтересован «Генчлербирлиги» из первой лиги Турции, информирует Sport24.
На данный момент Мирзов находится в статусе свободного агента. Последним клубом 30-летнего футболиста были «Химки».
Игрок защищал цвета «Химок» с 2020 года, провёл за подмосковную команду 67 матчей, забил 14 мячей и отдал семь голевых передач. В прошлом сезоне Резиуан Мирзов принял участие в 27 матчах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.
«Химки» заняли предпоследнее, 15-е место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 18 очков. Подмосковный клуб лишился права выступать в РПЛ, новый сезон команда проведёт в Первой лиге.
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