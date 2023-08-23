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Президент Медиалиги подвёл итоги выступления «Амкала» в Кубке России

Президент Медиалиги подвёл итоги выступления «Амкала» в Кубке России
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Президент Медиалиги Николай Осипов подвёл итоги выступления «Амкала» в Кубке России сезона-2023/2024. Напомним, «Амкал» проиграл в серии пенальти «Текстильщику» (0:0, 3:4 — пен.).

«Наши команды и мы с вами как зрители отдавали себе отчёт, что пройти далеко будет сложно. Но я отмерял нашим ребятам, как уровень успешного выступления, попадание в третий раунд. «Амкал», по моим ожиданиям, остаётся в шаге от этого. По игре выглядели более чем достойно. Удаление в начале второго тайма вполне могло повлиять на финальный результат. Плюс серия пенальти — это всегда футбольная лотерея. Кто бы что ни говорил, что надо готовиться, это всё равно лотерея. Можно считать успешной историю, которую имеет «Амкал» — семь матчей в Кубке без поражения в основное время. Это классный результат для команды.

Команда в какой-то мере преобразовалась и поменялась по отношению к прошлому сезону, где их выступление было чуть успешнее. Играло много новых ребят, которых взяли именно в Медиалиге. Это лестно. Твёрдую четвёрку, может, с минусом можно поставить как итоговую оценку выступления «Амкала» в этом сезоне Кубка России», — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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