«Амкал» почти сделал ещё одно чудо! Совсем немного не повезло в серии пенальти

Медийные клубы в Кубке России уже никого не удивляют. В прошлом сезоне была репетиция, когда состоялся дебют «Амкала» и 2DROTS. В этом – новый заход. В составе трёх команд. «Родина Медиа» вылетела на первой стадии, а вот «Амкал» пробился в 1/128 финала. Соперником стал «Текстильщик» – сверхдомашняя, но совсем не выдающаяся команда Второй лиги. Главный тренер и одновременно главная звезда – известный в прошлом футболист Игорь Колыванов.

Он точно хорошо знаком с медиафутболом. Хотя бы потому, что в прошлом сезоне уже выбил из розыгрыша другую команду – 2DROTS – в серии пенальти. Второй год подряд история повторилась.

«Текстильщик» уж очень по-хозяйски начал. На своём поле он не проигрывает почти год. Менее приятная статистика – команда придерживается весьма оборонительного стиля. Клуб из Иваново редко забивает больше двух мячей. А о позиционном нападении не особо слышали.

Стартовые пять-семь минут первого тайма – один из самых ярких отрезков для хозяев. Именно в этот период они создали пару хороших моментов. Сначала Елисеев здорово прострелил на Ермолина, но тот с лёта пробил рядом со штангой. После хороший шанс имел Симдянкин, однако снова совсем недалеко от ворот. Дальше здорово пробил Евсеев, но в этот раз спас Мухин.

«Текстильщик» — «Амкал» Фото: t.me/fc_textil

После «Амкал» наконец-то включился. Сами игроки в перерыве признавались, что стартовый отрезок уже не в первый раз им даётся особенно тяжело. Так было со «Знаменем», так произошло сейчас. Зато потом пошло. Они выровняли игру и даже имели несколько неплохих шансов. Опасно били Прокопьев и Товмасян. В целом «Текстильщик» чуть больше владел мячом и территорией, но ко второй части тайма режим эффективных атак просто выключился. В концовке блогерская команда имела ещё один момент – Дубчак пробивал опасный штрафной, но мяч прошёл чуть выше ворот.

А вот после перерыва преимущество «Текстильщика» имело все шансы стать тотальным. Ведь на 49-й минуте Евгений Маричев влетел прямой ногой в Евсеева. Судья сразу достал красную карточку. Соответственно, 40 минут хозяева провели в большинстве.

В первые 10 минут они действительно зажали «Амкал» в их штрафной. Но все розыгрыши мяча завершались навесами, потому что высокорослые защитники без особых проблем занимались выносами. При этом тренер блогерской команды не ушёл в глухую оборону и перестроил команду на 4-3-2. Это помогло не только эффективно отбиться, но и периодически напрягать оборону профессионалов.

На 85-й минуте «Амкал» и вовсе мог вырвать победу, но мощнейший удар Товмасяна сначала отразил Яворский, а потом – штанга. На 89-й уже должен был забивать «Текстильщик», но Сергеев с нескольких метров не попал в ворота.

Всё шло к серии пенальти. Она и наступила. Но там нервы дрогнули у амкаловцев. Дубчак и Катрич не пробили Яворского. А Мухин отразил лишь один удар. Дальше идёт «Текстильщик». А к «Амкалу» в Кубке России, кажется, все уже окончательно привыкли.