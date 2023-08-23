Тренер Испании схватил за грудь женщину из своего штаба во время ЖЧМ

Во время одного из матчей женского чемпионата мира по футболу тренер сборной Испании Хорхе Вильда трогал за грудь свою коллегу из тренерского штаба. Кадр, на котором видно, что рука Вильды лежит на груди помощницы, вызвал немалый резонанс в соцсетях.

Фото: Кадр из трансляции испанского телевидения

Фото: Кадр из трансляции испанского телевидения

Напомним, ранее глава испанской футбольной федерации Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Сам инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу».