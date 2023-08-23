Экс-коллега Рубиалеса: Луис меня унижал, спрашивал, какого цвета у меня нижнее бельё

Генеральный директор союза футболистов ON Тамара Рамос раскритиковала президента испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса за поцелуй футболистки во время церемонии награждения ЧМ-2023. Она рассказала, что функционер также унижал её и задавал ей непристойные вопросы во время совместной работы в Ассоциации футболистов Испании.

«Я перенесла унижение, это было возмутительно. Меня этот скандал совершенно не удивляет, потому что я знаю его много лет и страдала от него. Странно то, что он делает это публично. Мне приходилось слушать вопросы типа: «Какого цвета на тебе сегодня нижнее бельё?» Теперь людям будет легче поверить мне. Я не верю извинениям Рубиалеса, он пытается оправдать себя», — сказала Тамара Рамос в интервью El Programa del Verano, её слова приводит Marca.

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Сам инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу».