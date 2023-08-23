Агент Абдуллиной: «Челси» заинтересован в её возвращении из аренды в «Париж»

Футбольный агент Глеб Разорёнов, представляющий интересы российской футболистки «Челси» Алсу Абдуллиной, прокомментировал её переход на правах аренды в «Париж».
«Я считаю, что «Париж» — действительно хороший вариант. Во-первых, очень конкурентоспособная лига, во-вторых, клуб всегда борется за призовые места. Сейчас они участвуют в квалификации Лиги чемпионов и имеют все шансы пройти дальше. Была важна заинтересованность клуба и главного тренера в Алсу. Переход связан с недостатком игровой практики. Здесь сошлось и желание Алсу получать больше минут на поле, и желание «Челси», чтобы она больше играла и быстрее прогрессировала.
Фото: ЖФК «Париж»
Ожидания от этого сезона очень хорошие, дай бог, чтобы у неё получилось быстро влиться в коллектив и понять требования команды. Это может быть взаимовыгодное сотрудничество, «Париж» получает усиление, а Абдуллина будет чаще играть и прогрессировать.
Пока что речь об аренде на сезон. «Челси» заинтересован в том, чтобы она вернулась и играла. Они будут пристально следить за выступлениями Алсу и оценят её прогресс. Через год будут новые вводные данные, и можно вести диалог. Варианты другие были, но на сегодняшний день это оптимальный вариант», — приводит слова Разорёнова Metaratings.
Алсу Абдуллина выступает за «Челси» с 2021 года. В составе «синих» она стала двукратной чемпионкой Англии (2021/2022, 2022/2023) и обладательницей Кубка страны (2022/2023).
До «Челси» Алсу выступала за московский «Локомотив», с которым стала чемпионкой России (2021) и серебряным призёром чемпионата страны (2020). Футболистка дебютировала в национальной команде России в 16-летнем возрасте, 23 ноября 2017 года, в товарищеском матче со сборной Бельгии. Абдуллиной 22 года.
- 23 августа 2023
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