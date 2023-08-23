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Эрмосо призвала к «показательным» мерам против главы испанской футбольной федерации

Эрмосо призвала к «показательным» мерам против главы испанской футбольной федерации
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Игрок женской сборной Испании Дженнифер Эрмосо призвала принять «показательные меры» против президента испанской федерации футбола (RFEF) Луиса Рубиалеса за его насильственный поцелуй в губы на церемонии награждения команды.

«Профсоюз FUTPRO в координации с агентством TMJ, заботясь о защите моих прав, взял на себя функции представлять мои интересы по этому вопросу. Мы выражаем твёрдое осуждение поведения, унижающего достоинство женщин.

Мы работаем над тем, чтобы действия, подобные тем, которые мы видели, никогда не оставались безнаказанными, чтобы виновник понёс наказание и чтобы были приняты показательные меры для защиты женщин-футболистов от действий, которые мы считаем неприемлемыми.

Очень важно, чтобы наша национальная команда, действующий чемпион мира, всегда была представлена людьми, которые провозглашают ценности равенства и уважения во всех сферах. Необходимо продолжать продвигаться вперёд в борьбе за равенство, борьбе, которую наши игроки-женщины решительно вели и которая привела нас к тому положению, в котором мы находимся сегодня», – приводит текст заявления Эрмосо Sport.es.

Представители FUTPRO встретятся в следующий понедельник, 28 августа, со вторым заместителем лидера Испании Иоландой Диас, чтобы убедиться, что действия Рубиалеса «надлежащим образом санкционированы».

Рубиалес, первоначально назвавший своих критиков «идиотами», поздно вечером 21 августа опубликовал видео с извинениями, но это не помогло остановить скандал.

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