Агент Диего Лаксальта прокомментировал информацию о возможном уходе игрока из «Динамо»

Футбольный агент Ариэль Красоуски, представляющий интересы уругвайского защитника московского «Динамо» Диего Лаксальта, прокомментировал информацию о возможном уходе 30-летнего футболиста из клуба.
«Да, к Диего есть интерес. Но он очень хорош в «Динамо». Но я не думаю, что Диего уйдёт из «Динамо». Он и его семья очень хорошо адаптировались как в Москве, так и в клубе», — приводит слова Красоуски Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Лаксальту со стороны итальянского «Дженоа», но позже эта информация была опровергнута.
Напомним, Диего Лаксальт пополнил состав московского «Динамо» летом 2021 года. Вместе с командой он завоевал бронзовые медали Российской Премьер-Лиги и добрался до финала Кубка России по футболу. Ранее уругвайский футболист выступал в Италии за «Милан», «Интер», «Торино», «Дженоа» и «Эмполи».
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