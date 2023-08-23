Появилось новое резонансное фото Рубиалеса с испанской футболисткой

В Сети появилось новое фото главы RFEF (Испанской федерации футбола) Луиса Рубиалеса с финального матча женского чемпионата — 2023. На нём футбольный функционер поднял на плечо и придержал за бёдра защитницу сборной Испании и мадридского «Реала» Атенеа Бейвиде.
Фото: YouTube
Женская сборная Испании выиграла чемпионат мира, который проходил в Австралии. В финальном матче «Фурия Роха» была сильнее англичанок — 1:0.
Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал во время церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу».
- 23 августа 2023
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