Появилось новое резонансное фото Рубиалеса с испанской футболисткой

В Сети появилось новое фото главы RFEF (Испанской федерации футбола) Луиса Рубиалеса с финального матча женского чемпионата — 2023. На нём футбольный функционер поднял на плечо и придержал за бёдра защитницу сборной Испании и мадридского «Реала» Атенеа Бейвиде.

Фото: YouTube

Женская сборная Испании выиграла чемпионат мира, который проходил в Австралии. В финальном матче «Фурия Роха» была сильнее англичанок — 1:0.

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал во время церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу».