Фото: вирусная реакция испанской футболистки на слова о вкладе Рубиалеса в победу на ЧМ

В Сети интернет стало вирусным фото с реакцией футболистки сборной Испании мадридского «Реала» Атенеи Бейвиде на слова главного тренера команды Хорхе Вильды про президента RFEF (Испанской федерации футбола) Луиса Рубиалеса на церемонии награждения ЖЧМ-2023.
Фото: Скриншот с прямой трансляции церемонии награждения ЖЧМ
Главный тренер национальной команды Испании в своей речи назвал имя Луиса Рубиалеса в числе тех, благодаря кому сборная смогла выиграть чемпионат мира, который проходил в Австралии. Реакция Бейвиде на слова Вильды говорит сама за себя.
Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал во время церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу».
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