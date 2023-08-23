Глава РПЛ Алаев: даже половина Вендела — первоклассный игрок, рады его игре со «Спартаком»

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев оценил игру полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вендела в матче 5-го тура РПЛ с московским «Спартаком». Напомним, сине-бело-голубые одержали победу со счётом 3:1, а бразилец поучаствовал в двух голах своей команды.

«Не удивляет ли меня, что Вендел, отдыхавший всю предсезонку в Бразилии, выходит и разносит РПЛ? Вендел — мастер. Даже половина Вендела — высококлассный игрок. Он выделяется своим мастерством. Конечно, меня это удивляет. Такой же вопрос мне задавали про Промеса, который зимой не прошёл предсезонку и был лучшим. Они профессионалы. Когда в нашей лиге звёзды показывают такой перформанс, как Вендел против «Спартака», и до этого Промес, конечно же, мы рады», — приводит слова Алаева Sport24.

Напомним, 20 августа прошёл матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Зенит» победил «Спартак» со счётом 3:1.