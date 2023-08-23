Турция и Германия поспорят за молодого игрока «Ювентуса» Кенана Йилдиза

Турция и Германия вступили в борьбу за молодого талантливого игрока «Ювентуса» Кенана Йилдиза, которому предстоит выбрать, сборную какой страны он хотел бы представлять на международной арене. Об этом пишет в своём «твиттере» итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
18-летний футболист выступал за юношеские команды Турции U17 и U21, но родился в баварском городе Регенсбург. Его отец – турок, а мать – немка, и это означает, что он имеет право представлять любую из двух наций.
По информации журналиста, Турция рассматривает возможность вызова Йилдиза в ближайшее время, надеясь, что он станет основным игроком команды в долгосрочной перспективе. С другой стороны, штаб немецкой сборной также следит за прогрессом юноши.
Йилдиз перебрался в «Ювентус» прошлым летом в качестве свободного агента из мюнхенской «Баварии» после истечения срока контракта. Полузащитник провёл первые минуты на профессиональном уровне за «Ювентус», выйдя на замену в матче 1-го тура Серии А с «Удинезе» (3:0) в прошлое воскресенье, 20 августа.
В минувшем сезоне он выступал за «Ювентус» в юношеской Лиге чемпионов, забив три гола в пяти матчах. Сейчас руководство «старой синьоры» работает над новым контрактом с игроком, поскольку действующее соглашение истекает летом 2025 года.
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