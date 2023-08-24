«Интер» готов отпустить Корреа в аренду и планирует подписать Алексиса Санчеса

Марсельский «Олимпик» находится в одном шаге от подписания контракта с полузащитником «Интера» Хоакином Корреа, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Закрытие сделки запланировано на четверг, 24 августа. Изначально «Интер» хотел оформить полноценный трансфер аргентинца за сумму € 20–25 млн, но в результате переговоров «нерадзурри» согласились отпустить игрока в аренду с правом выкупа за общую сумму в € 15 млн. Более того, в договор будут включены условия, вызывающие обязательство покупки футболиста «Марселем», и, если они возникнут, окончательная цена сделки немного снизится (до € 12 млн).
В свою очередь, «Интер» в скором времени должен объявить о подписании контракта с другим южноамериканцем, Алексисом Санчесом. 34-летний атакующий полузащитник согласился на переезд в Милан и готовится пройти медицинское обследование. Чилиец стал свободным агентом после окончания контракта с «Марселем» в конце прошлого сезона.
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