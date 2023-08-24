Президент 2DROTS: на нас выходили с желанием заявить во Вторую лигу, Геркус в том числе

Президент медийного клуба 2DROTS Никита Панасюк прокомментировал информацию о том, что на команду выходили люди с желанием заявить в ЛЕОН-Вторую лигу, частично подтвердив, что среди них был и бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус.
«Что с Геркусом, заявляемся ли во Вторую лигу? Пока нет. Может быть, настанет время, когда мы пойдём в профессиональный футбол, но мы пока с Геркусом ни о чём не договаривались.
Предлагали ли нам заявить во Вторую лигу? Появилось много людей, которым это интересно. Здесь надо аккуратно выбирать нужное время. Пока что ещё сезон в Медиалиге, потихоньку открываем академию, хотим помогать детям добиваться того, о чём они мечтают. Поэтому всему своё время.
То есть на нас выходили люди с желанием заявить во Вторую лигу, это были спонсоры? Не спонсоры. Просто люди, дяди в пиджачках. Геркус был среди них? Один из них, возможно, да», — приводит слова Панасюка «РБ Спорт».
Напомним, сегодня, 23 августа, состоялся матч 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Муромом» из одноимённого города и московским 2DROTS. 2DROTS одержали уверенную победу со счётом 3:1 и прошли в следующий этап турнира — 1/64 финала.
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