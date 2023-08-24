«Аль-Ахли» и «Сельта» согласовали трансфер Габриэля Вейги

Полузащитник Габриэль Вейга переходит из «Сельты» в «Аль-Ахли», сообщил в твиттере журналист Фабрицио Романо. Предложение саудовцев удовлетворило клуб из Виго, и 21-летний хавбек также дал согласие на трансфер.

По данным источника, решающим фактором для Вейги стало то, что «Аль-Ахли» возглавляет Маттиас Яйссле. Немецкий специалист известен по работе с «Ред Булл Зальцбург». Для «Аль-Ахли» Вейга был секретной главной целью на трансферном рынке.

Испанский хавбек успел сыграть один матч за «Сельту» в нынешнем сезоне в Примере. Летом он принимал участие в шести играх молодёжного Евро. В прошлом сезоне Вейга провёл 36 матчей в Ла Лиге, в которых забил 11 голов и отдал четыре передачи, а также появился на поле в трёх встречах Кубка Испании.

По ходу межсезонья активный интерес к полузащитнику проявлял «Наполи», но стороны не смогли договориться о переходе.

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