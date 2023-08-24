Тренер 2DROTS Кузнецов — о победе над «Муромом»: успокоился только после третьего гола
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Главный тренер медиакоманды 2DROTS Дмитрий Кузнецов поделился эмоциями после победы над «Муромом» (3:1) в матче второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу.
«Серия ошибок пошла в первом тайме, и чуть дрогнули. Стали неправильные решения принимать, пошли неоправданные потери. Отсюда и гол пропустили. Две замены в перерыве? Мы освежили состав. И эти люди привнесли грамотные действия. В какой момент успокоился? Когда забили третий гол. Знаю ли кировское «Динамо»? Следующего соперника не знаю. Но мы будем разбирать и готовиться, чтобы пройти дальше», — заявил Кузнецов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, накануне 2DROTS уверенно обыграл «Муром» и прошёл в 1/64 финала Пути регионов Кубка России, где сыграет с кировским «Динамо».
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