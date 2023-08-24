Тренер «Мурома» Перевертайло прокомментировал поражение от 2DROTS в Кубке России

Главный тренер «Мурома» Евгений Перевертайло объяснил, почему его команда проиграла медийному клубу 2DROTS в матче второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Что помешало команде сравнять счёт? Недостаточно высокое мастерство помешало. Были хорошие подходы к воротам, но не хватало точности последнего паса или завершающего удара. Моментов создали достаточно. Доволен ли игрой команды? Доволен. Понятно, что результат — это отдельная история, но мы смотрим ещё на то, что у нас в воскресенье предстоит игра во Второй лиге. В принципе, там все серьёзные команды, как и здесь, в Кубке России», — сказал Перевертайло в эфире «Матч ТВ».

Напомним, накануне 2DROTS уверенно обыграл «Муром» (3:1) и прошёл в 1/64 финала Пути регионов Кубка России, где сыграет с кировским «Динамо».