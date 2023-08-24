В «Оренбурге» назвали причины увольнения Иржи Ярошика

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев раскрыл причины увольнения главного тренера команды Иржи Ярошика, отметив, что на это решение повлияли и результаты оренбуржцев на поле, и семейные обстоятельства.
«На увольнение Ярошика повлиял комплекс причин: не совсем те результаты и не то качество игры, на которые мы рассчитывали. Ну и неприятные семейные обстоятельства, любому человеку тяжело сконцентрироваться на работе в таких условиях. Поэтому было принято решение поблагодарить Иржи и пригласить на работу Давида. Для таких решений нет благоприятных моментов, любое расставание тяжёлое. Иржи — очень хороший человек, мы желаем ему только удачи», — сказал Андреев в видео, опубликованном в официальном телеграм-канале «Оренбурга».
Напомним, Ярошика на посту главного тренера «Оренбурга» сменил Давид Деограсия, работавший ранее в системе южноуральского клуба.
- 24 августа 2023
-
10:09
-
10:07
-
10:00
-
10:00
-
09:52
-
09:48
-
09:42
-
09:41
-
09:35
-
09:34
-
09:24
-
09:20
-
09:19
-
09:12
-
09:06
-
09:03
-
09:00
-
08:42
-
08:30
-
08:11
-
08:00
-
07:45
-
07:08
-
06:43
-
06:09
-
05:51
-
05:25
-
05:01
-
04:24
-
03:45
-
03:39
-
03:26
-
03:02
-
02:38
-
02:18