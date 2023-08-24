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В «Оренбурге» назвали причины увольнения Иржи Ярошика

В «Оренбурге» назвали причины увольнения Иржи Ярошика
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев раскрыл причины увольнения главного тренера команды Иржи Ярошика, отметив, что на это решение повлияли и результаты оренбуржцев на поле, и семейные обстоятельства.

«На увольнение Ярошика повлиял комплекс причин: не совсем те результаты и не то качество игры, на которые мы рассчитывали. Ну и неприятные семейные обстоятельства, любому человеку тяжело сконцентрироваться на работе в таких условиях. Поэтому было принято решение поблагодарить Иржи и пригласить на работу Давида. Для таких решений нет благоприятных моментов, любое расставание тяжёлое. Иржи — очень хороший человек, мы желаем ему только удачи», — сказал Андреев в видео, опубликованном в официальном телеграм-канале «Оренбурга».

Напомним, Ярошика на посту главного тренера «Оренбурга» сменил Давид Деограсия, работавший ранее в системе южноуральского клуба.

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