Защитник «Зенита» Алип: у «Спартака» очень сильный состав, лучшая атака в РПЛ

Защитник «Зенита» Нуралы Алип поделился эмоциями от победного матча 5-го тура РПЛ со «Спартаком». Игра завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 3:1. Также Алип оценил состав красно-белых, назвав его одним из сильнейших в лиге.

«Ждали, что у них в стартовом составе будет Тео Бонгонда. Очень уж он хорошо и результативно проводил начало сезона. Его в итоге в старте не оказалось. Но и те, кто вышел с первых минут, — тоже классные футболисты. Тот же Хесус Медина — сильный игрок, в прошлом сезоне доставил нам немало проблем, когда играл за ЦСКА. Вообще у «Спартака» очень сильный состав, особенно группа атаки. Атака вообще сильнейшая в чемпионате, так что проблемы нам создать могут любые сочетания. Тем приятней, что мы мало что дали им создать.

В первом тайме мы их переиграли. Я так считаю. После перерыва да, «Спартак» много атаковал, нам пришлось больше обороняться. Но мы справились и реализовали свои моменты, когда было нужно. В целом большего ожидали от соперника. Не думали, что игроки «Спартака» так много будут пасовать поперёк. Но радует, что спокойно воспользовались их ошибками и победили», — приводит слова Алипа издание «Известия».