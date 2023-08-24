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«Рома» включилась в борьбу за подписание Сердара Азмуна

«Рома» включилась в борьбу за подписание Сердара Азмуна
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Нападающий леверкузенского «Байера» Сердар Азмун получил ещё один вариант продолжения карьеры. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, в борьбу за подписание Азмуна вступила итальянская «Рома», которая составит конкуренцию ранее сделавшему предложение по трансферу иранского форварда «Милану». Источники в «Байере» сообщили, что римский клуб уже предложил условия возможного перехода иранца.

Ожидается, что Азмун примет решение о своём будущем в течение ближайших нескольких часов.

28-летний Азмун связан контрактом с «Байером» до июня 2027 года. В нынешнем сезоне форвард ещё не играл из-за полученной во время предсезонных сборов травмы.

Ранее сообщалось, что Азмуном интересуется санкт-петербургский «Зенит».

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