«Рома» включилась в борьбу за подписание Сердара Азмуна

Нападающий леверкузенского «Байера» Сердар Азмун получил ещё один вариант продолжения карьеры. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, в борьбу за подписание Азмуна вступила итальянская «Рома», которая составит конкуренцию ранее сделавшему предложение по трансферу иранского форварда «Милану». Источники в «Байере» сообщили, что римский клуб уже предложил условия возможного перехода иранца.

Ожидается, что Азмун примет решение о своём будущем в течение ближайших нескольких часов.

28-летний Азмун связан контрактом с «Байером» до июня 2027 года. В нынешнем сезоне форвард ещё не играл из-за полученной во время предсезонных сборов травмы.

Ранее сообщалось, что Азмуном интересуется санкт-петербургский «Зенит».