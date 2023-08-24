Ташуев: по Конате и Берише было видно: успокоились, у них всё хорошо

Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев заявил, что в последнее время некоторые игроки команды на тренировках вели себя расслабленно, отметив, что он не прибегал к жёстким методам руководства из‑за «нормальной атмосферы».

«Прозвучали ли конкретные претензии ко мне перед увольнением? Речь шла о том, что команде необходима встряска. Вообще, считаю себя жёстким тренером. Но в последнее время общался с командной толерантно, видел, что атмосфера нормальная, кнут не нужен. Однако существует фактор ментальности. По Конате и Берише было видно: успокоились, у них всё хорошо.

Ивуарийца Дмитрий Селюк всё куда‑то продавал, то одни им интересовались, судя по новостям, то другие… Парень тренировался, но как‑то без страсти. «Мохамед, на тренировках тоже нужно забивать!» — «Да, коуч, всё хорошо, работаю на максимуме». А на деле чуть не то», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».