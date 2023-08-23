Ташуев: в «Ахмат» вкладывали большие деньги, но выиграли всего один титул

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, почему грозненская команда выиграла всего один трофей в своей истории.

«В Грозном тоже вкладывали в футбол серьёзные деньги, во времена Айссати и Адилсона команда была очень мощной. Сейчас финансовые поступления стабилизировались, хотя по‑прежнему остаются достаточными. Но за все эти годы «Ахмат» выиграл лишь один титул — Кубок России 19 лет назад. Четыре матча в еврокубках, два пятых места в чемпионате — для кого‑то это успех, для кого‑то — нет.

Одна из причин, как и в «Краснодаре», — частая смена тренеров. Хотя при Магомеде Даудове, надо признать, они работают дольше, чем при его предшественниках. Андрей Талалаев — два года, Рашид Рахимов — почти шесть лет. Мне тоже доверяли, если судить по трёхлетнему контракту. Но в этом сезоне не получился старт, и пришлось уйти. Обратный пример — «Ростов», где Валера Карпин работает с 2017 года. Собрал молодую команду, которая регулярно пробивается в верхнюю треть таблицы. Думаю, чувствует доверие и Владимир Ивич, «Краснодару» не помешает стабильность.

Довелось прочесть слова Жозе Моуринью, который выразил благодарность президенту «Порту». Тренера, по его словам, могли уволить четырежды, но президент терпел, несмотря на неудачи. И дотерпел до великой команды с Деку и остальными, иначе мир не узнал бы никакого Особенного.

Если вернуться к «Ахмату», были у нас и приличный результат, и качественный футбол, и радость болельщиков. Получал от них благодарность за то, что вернул интерес к футболу, у нас даже на кубковых матчах была приличная посещаемость. Со стартом сезона, однако, начались огромнейшие проблемы, всё свалилось в одну кучу. Руководство знало об этом, но решение принято, что теперь говорить», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».